Я очень люблю делать рассыпчатое песочное тесто. При его приготовлении не нужно пачкать руки - все продукты перемешиваются миксером, а не замешиваются руками.

Пирог сочетает в себе классические и необычные элементы. Зелёный лук - стандартная начинка для пирогов. Но добавление сливочного сыра - уже нестандартный ход. Начинка получается нежная, с сильным луковым ароматом и солоноватым вкусом. С ней очень хорошо сочетается рассыпчатое тесто. Жидкость, присутствующая в начинке, переходит в тесто, делая его более плотным и не сыпучим.

Для ещё лучшего вкуса можно добавить в начинку ещё немного тёртого твёрдого сыра.

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Тесто

Сливочное масло заранее достать из холодильника и довести до комнатной температуры.

Миксером взбить масло, соль, разрыхлитель и муку до получения однородных мелких жирных крошек.

Начинка

Зелёный лук вымыть и нарезать.

Положить в миску. Насыпать соль и помять пестиком, чтобы лук потерял объём.

К луку положить сливочный сыр и яйца, налить молоко.

Всё перемешать до однородности, можно миксером.

Формовка пирога

На дно формы d=22см положить кружок бумаги для выпечки.

Высыпать тесто и разровнять его по дну, образуя небольшие бортики.

Бортики немного примять.

Выложить начинку в форму на тесто.

Духовку разогреть до t=200°C. Поставить в неё форму с пирогом на 30 минут.

Готовый пирог вынуть из духовки и полностью остудить.

После остывания начинка опадёт, а бортики теста отойдут от формы.

Вынуть пирог из формы методом двойного переворачивания.

Рецепт опубликован 14 октября 2018г.

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