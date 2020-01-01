К концу зарплаты всегда сажусь на диету. Хочу я этого или не хочу.
Тесто
Сливочное масло заранее достать из холодильника и довести до комнатной температуры.
Миксером взбить масло, соль, разрыхлитель и муку до получения однородных мелких жирных крошек.
Начинка
Зелёный лук вымыть и нарезать.
Положить в миску. Насыпать соль и помять пестиком, чтобы лук потерял объём.
К луку положить сливочный сыр и яйца, налить молоко.
Всё перемешать до однородности, можно миксером.
Формовка пирога
На дно формы d=22см положить кружок бумаги для выпечки.
Высыпать тесто и разровнять его по дну, образуя небольшие бортики.
Бортики немного примять.
Выложить начинку в форму на тесто.
Духовку разогреть до t=200°C. Поставить в неё форму с пирогом
на 30 минут.
Готовый пирог вынуть из духовки и полностью остудить.
После остывания начинка опадёт, а бортики теста отойдут от формы.
Вынуть пирог из формы методом двойного переворачивания.