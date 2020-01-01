Лимон со вкусом помидора, помидор со вкусом сыра, сыр с кислинкой лимона.
Зелёные помидоры перебрать, вымыть и удалить повреждённые участки.
Положить помидоры в большую миску и залить кипятком.
Дать постоять 3~5 минут, затем кипяток слить и залить помидоры холодной водой, чтобы прекратить прогрев.
Нарезать помидоры тонкими пластинками.
Лук нарезать полукольцами.
Смешать лук и помидоры, посолить и убрать в холодильник на ночь.
На следующий день сок слить.
Заливка
В маленькую кастрюльку налить воду. Насыпать сахар и положить специи.
При желании, для того чтобы получить более острый вкус, можно добавить кусочек свежего острого перца или щепотку сушёного красного перца.
Кипятить 3~5 минут.
Отцеженные овощи переложить в кастрюлю.
Налить получившуюся заливку, процеживая её через ситечко, чтобы удалить специи.
Поставить кастрюлю на большой огонь. Когда жидкость закипит, огонь убавить
до минимума и кипятить 5 минут.
Заранее подготовить банки и крышки.
В кастрюлю к помидорам влить уксус, перемешать и сразу же разложить по банкам. Сначала накладывать овощи, уплотняя их ложкой, а потом залить рассолом. После наполнения банок может остаться от 50 до 100 граммов не уместившегося рассола.
Герметично укупорить банки крышками.
Укутать банки в тёплое одеяло и оставить до остывания.
После этого банки можно хранить при комнатной температуре.