Рецепт для поздней осени, когда помидоры уже точно не дозреют, а выкидывать их жалко.

Салат получается очень хорошим на вкус. У него сбалансированный сладко-солёный вкус, с сильной приятной кислинкой. Специи придают аппетитный аромат.

Этот салат можно использовать в натуральном виде, а можно его добавлять как компонент в супы или вторые блюда.

Обратите внимание, что соль добавляется в помидоры в самом начале. Не нужно её класть в заливку.

Я в прошлом году несколько банок таким образом испортила, пришлось потом их все на супы перевести.

Лимон со вкусом помидора, помидор со вкусом сыра, сыр с кислинкой лимона. Молекулярная кухня, подумаете вы... Лень мыть нож - отвечу я.

Зелёные помидоры перебрать, вымыть и удалить повреждённые участки.

Положить помидоры в большую миску и залить кипятком.

Дать постоять 3~5 минут, затем кипяток слить и залить помидоры холодной водой, чтобы прекратить прогрев.

Нарезать помидоры тонкими пластинками.

Лук нарезать полукольцами.

Смешать лук и помидоры, посолить и убрать в холодильник на ночь.

На следующий день сок слить.

Заливка

В маленькую кастрюльку налить воду. Насыпать сахар и положить специи.

При желании, для того чтобы получить более острый вкус, можно добавить кусочек свежего острого перца или щепотку сушёного красного перца.

Кипятить 3~5 минут.



Отцеженные овощи переложить в кастрюлю.

Налить получившуюся заливку, процеживая её через ситечко, чтобы удалить специи.

Поставить кастрюлю на большой огонь. Когда жидкость закипит, огонь убавить до минимума и кипятить 5 минут.

Заранее подготовить банки и крышки.

В кастрюлю к помидорам влить уксус, перемешать и сразу же разложить по банкам. Сначала накладывать овощи, уплотняя их ложкой, а потом залить рассолом. После наполнения банок может остаться от 50 до 100 граммов не уместившегося рассола.

Герметично укупорить банки крышками.

Укутать банки в тёплое одеяло и оставить до остывания.

После этого банки можно хранить при комнатной температуре.

Рецепт опубликован 9 ноября 2019г.

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