Салат отличный. Очень сытный. Со сбалансированным вкусом и ярким мясным ароматом. У него нет острых ноток, так как в него не кладётся лук. Зато добавленные верхним слоем грецкие орехи придают салату нестандартный маслянистый привкус и специфический ореховый аромат.

Чемпиона по сборке кубика Рубика случайно оставили одного за новогодним столом, и он за десять минут собрал из салата "Оливье" полбатона докторской колбасы, пять вареных картофелин, три морковки, пять яиц, четыре солёных огурца, полбанки зелёного горошка и пакетик майонеза.

Заранее отварить говядину в солёной воде. Вынуть её из бульона и остудить.

При помощи вилки разобрать мясо на волокна. Если волокна слишком длинные, то нарезать их так, чтобы их длина не превышала 5~6 сантиметров.

Огурцы натереть на крупной тёрке. Если огурцы водянистые, то выжать из них лишнюю влагу.

Яйца натереть на крупной тёрке или мелко накрошить.

Орехи покрошить ножом до размера половины горошины.

Майонез или сметану пополам с майонезом смешать с чесноком, пропущенным через пресс. Если в соус будет добавляться сметана, то дополнительно его немного подсолить.

На большом блюде собрать послойно салат, не сильно приминая продукты.

1-й слой - мясо;

2-й слой - половина майонезного соуса;

3-й слой - солёные огурцы;

4-й слой - варёные яйца;

5-й слой - остаток майонезного соуса;

6-й слой - грецкие орехи.

Дать салату настояться.



Если нужно подавать салат сразу после приготовления, то порядок сборки немного изменить.

Смешать мясо с половиной соуса и отдельно яйца со второй половиной соуса.

Выложить рядами - мясо, огурцы, яйца, орехи.



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Рецепт опубликован 25 декабря 2016г.

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