Салат очень необычный. Более традиционно в салатах использовать мелко нарезанные мясные продукты. А в этом салате куриная печень измельчается до состояния паштета. От этого салат становится очень нежным. Солёные огурцы придают салату необходимую хрусткость и ядрёность. Слой жареных лука и моркови чуть сладковатый, он оттеняет и облагораживает яркий вкус солёных огурцов. Огурцы желательно взять именно солёные, а не маринованные, они более щипучие и освежающие.

Готовить салат довольно муторно - овощи нужно обжарить, печень сначала отварить, а затем растереть в пюре. Но трудозатраты оправдываются. И этот салат вполне можно выставить на праздничный стол.

Салата из этого количества продуктов получается не очень много. Можно увеличить объём салата, положив первым слоем вместо яичных белков тёртую на крупной тёрке варёную картофелину.

Золушка не могла понять, как принц догадался, что она пьяная. - Чем же я себя выдала? - размышляла она, снимая с ног хрустальные салатницы.

Куриную печень вымыть в прохладной воде и отрезать соединительную ткань.

Положить в маленькую кастрюльку, насыпать 1 чайную ложку соли и налить столько воды, чтобы печень вся была покрыта.

На большом огне довести до кипения и убавить огонь до минимального.

Варить при слабом кипении 12 минут.

Огонь выключить, а печень оставить остывать в бульоне. От остаточной температуры печень окончательно дойдёт до готовности, оставаясь при этом мягкой и нежной. При желании печень можно отварить с вечера (после остывания убрать в холодильник), а собрать салат на следующий день.

Лук нарезать, морковь натереть на крупной тёрке.

В сковороде разогреть растительное масло и положить в неё овощи. Добавить 0,5 чайной ложки соли.

Жарить на большом огне 3~4 минуты. Затем огонь убавить до минимума и тушить при частом помешивании до мягкости овощей. Если овощи начнут зажариваться, подлить немного воды.

Солёные огурцы нарезать маленькими кубиками.

У варёных яиц отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной тёрке.

Варёную печень взбить погружным блендером с желтками и майонезом.

Если нет блендера, то печень очень мелко нарезать, а желтки растереть с майонезом до однородности, затем всё смешать.

В блюде собрать салат слоями:

- половина тёртых белков,

- жареные овощи,

- печёночный паштет,

- солёные огурцы,

- белки.

Также салат можно собрать порционно в тарелках, используя ограничительное кольцо.

Салат можно подавать сразу после сборки или дать ему немного настояться.



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Рецепт опубликован 20 февраля 2019г.

Салаты с куриной печенью:

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