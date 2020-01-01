Золушка не могла понять, как принц догадался, что она пьяная.
Куриную печень вымыть в прохладной воде и отрезать соединительную ткань.
Положить в маленькую кастрюльку, насыпать 1 чайную ложку соли и налить столько воды, чтобы печень вся была покрыта.
На большом огне довести до кипения и убавить огонь до минимального.
Варить при слабом кипении 12 минут.
Огонь выключить, а печень оставить остывать в бульоне. От остаточной температуры печень окончательно дойдёт до готовности, оставаясь при этом мягкой и нежной. При желании печень можно отварить с вечера (после остывания убрать в холодильник), а собрать салат на следующий день.
Лук нарезать, морковь натереть на крупной тёрке.
В сковороде разогреть растительное масло и положить в неё овощи. Добавить 0,5 чайной ложки соли.
Жарить на большом огне 3~4 минуты. Затем огонь убавить до минимума и тушить при частом помешивании до мягкости овощей. Если овощи начнут зажариваться, подлить немного воды.
Солёные огурцы нарезать маленькими кубиками.
У варёных яиц отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной тёрке.
Варёную печень взбить погружным блендером с желтками и майонезом.
Если нет блендера, то печень очень мелко нарезать, а желтки растереть с
майонезом до однородности, затем всё смешать.
В блюде собрать салат слоями:
- половина тёртых белков,
- жареные овощи,
- печёночный паштет,
- солёные огурцы,
- белки.
Также салат можно собрать порционно в тарелках, используя ограничительное кольцо.
Салат можно подавать сразу после сборки или дать ему немного настояться.
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