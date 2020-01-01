Цитата из рунета.
Начинка
Смешать творог с яйцами и сахаром.
Если творог крупитчатый, то желательно взбить его блендером.
Если масса получится жидкой, то вмешать 1~2 столовые ложки крахмала.
Тесто
Сливочное масло заранее достать из холодильника и довести до комнатной температуры.
Миксером взбить масло с сахарной пудрой.
Всыпать муку с разрыхлителем и ещё раз перемешать миксером.
Должно получается тесто в виде жирных крошек.
Влить немного холодной воды и руками замесить тесто.
Тесто должно быть мягким, пластичным, слегка масляным и не липким.
Отделить от теста примерно одну третью часть.
Вторую часть теста руками распределить по дну формы d=22см, формируя бортики высотой 3~4 сантиметра.
В корзинку из теста выложить начинку.
Отложенную часть теста раскатать в колбаску и нарезать кусочками.
Кусочки расплющить в лепёшечки и уложить поверх творога.
Духовку заранее разогреть до t=200~220°C и поставить в неё форму с пирогом
на 30~40 минут - верхнее тесто должно красиво зарумяниться, а творог
перестать колыхаться.
Вынуть пирог из духовки и остудить до комнатной температуры.
Провести ножом вдоль стенок формы и вынуть пирог методом двойного переворачивания.