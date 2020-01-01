Этот пирог является вариацией популярного пирога "Лакомка". Отличием является украшение верха пирога. Если верхний слой "Лакомки" это стружка из теста, то у этого пирога верх состоит из кусочков теста, которые образуют мозаичный рисунок.

Пирог очень нежный - тесто рассыпчатое, мягкое и хрустящее по краям. Творожная масса плотная, но сочная. Желательно взять не крупитчатый творог, тогда начинка будет наиболее вкусной.

Цитата из рунета. Понравилась фраза из одного сериала. "Пирог купленный в магазине, но разогретый в микроволновке, считается домашним пирогом". Перестал есть магазинные пельмени, сейчас кушаю только домашние.

Начинка

Смешать творог с яйцами и сахаром.

Если творог крупитчатый, то желательно взбить его блендером.

Если масса получится жидкой, то вмешать 1~2 столовые ложки крахмала.

Тесто

Сливочное масло заранее достать из холодильника и довести до комнатной температуры.

Миксером взбить масло с сахарной пудрой.

Всыпать муку с разрыхлителем и ещё раз перемешать миксером.

Должно получается тесто в виде жирных крошек.

Влить немного холодной воды и руками замесить тесто.

Тесто должно быть мягким, пластичным, слегка масляным и не липким.

Отделить от теста примерно одну третью часть.

Вторую часть теста руками распределить по дну формы d=22см, формируя бортики высотой 3~4 сантиметра.

В корзинку из теста выложить начинку.

Отложенную часть теста раскатать в колбаску и нарезать кусочками.

Кусочки расплющить в лепёшечки и уложить поверх творога.

Духовку заранее разогреть до t=200~220°C и поставить в неё форму с пирогом на 30~40 минут - верхнее тесто должно красиво зарумяниться, а творог перестать колыхаться.

Вынуть пирог из духовки и остудить до комнатной температуры.

Провести ножом вдоль стенок формы и вынуть пирог методом двойного переворачивания.

Рецепт опубликован 21 марта 2018г.

Рецепты пирогов с творогом на песочном тесте:

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