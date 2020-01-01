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Рассыпчатый творожный пирог "Лакомка"

Пирог делается очень просто - не нужно замешивать тесто, а лишь достаточно слегка перемешать ложкой сухие ингредиенты. Единственная сложность в том, что при натирании ледяного масла мёрзнут руки.
Пирог очень мягкий, кисловато-сладкий, с хрустящей карамельной корочкой.
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рассыпчатый творожный пирог "Лакомка"

Мужчины в Африке стараются брать в жены толстых женщин, так как от них тень больше.

СОСТАВ

ТЕСТО
  • 110г сливочного масла
  • 1 стакан муки
  • 1/4 стакана сахара
  • 1 ч ложка разрыхлителя
НАЧИНКА
  • 500г творога
  • 1/4~1/2 стакана сахара
  • 2 яйца
  • 1 ст ложка крахмала


Творог тщательно размешать с сахаром, яйцами и крахмалом. При желании можно добавить тёртую лимонную цедру, сок лимона и сухофрукты.
100г ледяного масла (из морозильника) натереть на средней тёрке.

рассыпчатый творожный пирог "Лакомка"

В миску с маслом всыпать муку, сахар и разрыхлитель. Перемешать вилкой.
На дно формы d=24см положить кружок из бумаги для выпечки.
2/3 мучной массы высыпать в форму и разровнять.

рассыпчатый творожный пирог "Лакомка"

Равномерно выложить творожную массу.
(Массу нельзя выкладывать всю сразу, в этом случае её будет трудно распределить по сыпучей мучной массе. Творог нужно накладывать по одной ложке по всей площади формы. Когда весь творог будет выложен, его нужно немного разгладить, заполняя пустые места.)
На творог высыпать остаток мучной массы. Разровнять.

рассыпчатый творожный пирог "Лакомка"

Сверху равномерно натереть ещё примерно 10г сливочного масла.

рассыпчатый творожный пирог "Лакомка"

Форму поставить в разогретую до t=200~220°C духовку на 15~20 минут, до зарумянивания.
Готовый пирог вынуть из духовки, оставить на 15 минут, чтобы он схватился, и затем вынуть из формы.

рассыпчатый творожный пирог "Лакомка"

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Рецепт опубликован 28 сентября 2008г.


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  Lavender - 2.05.2014 8:37
Люблю творог и яблоки, понравилось их сочетание в этом чудесном пироге. И на завтрак съесть кусочек пирожка с чашкой кофе замечательно, быстро и вкусно, не смогут отказаться ни дети , ни взрослые. Спасибо автору. Вместо творога использовала рикотту.
 
  Leuconoe - 26.04.2013 22:14
Я думаю, что если кусок замороженного масла держать не голыми руками, а через сложенный пару раз листок кухонной бумаги, то и пальцам будет не холодно, и скользить меньше будет. Только бумагу надо брать кухонную, а не туалетную или салфетку, туалетная бумага вотрется в масло.
 
  Sandra90 - 29.09.2012 11:21
Когда пекла, думала, что больше делать не буду, так как масло вытекало из разъемной формы (ну нет у меня обычной этого размера) и дым на всю кухню стоял((( Но попробовав, я изменила своё мнение. Это просто блаженство: нежный, лёгкий, просто чудо. Главное девочки, берите обычную форму или кладите поменьше масла)))
 
  aniemo4ka - 3.04.2012 16:17
делала строго по рецепту. муж был в восторге - просит еще испечь))
Ирина, на что повлияет замена масла на сливочный маргарин?
Ответ: главное - изменится аромат.
Ну и по вредности маргарин заруливает масло в минуса.
Но если Вы пользуетесь маргарином, то заменить на него сливочное масло в этом рецепте можно.
 
  ItsJune - 26.11.2011 19:55
добавила кокосовой стружки. вкуснотища!
 
  OljaSpich - 9.08.2011 18:15
Ирина, скажите, а можно в начинку яйца не добавлять (я их не ем)? просто творог, сахар, крахмал и апельсин, например?
Ответ: да, можно яйца не класть, но количество крахмала в этом случае нужно немного увеличить.
 
  Oksana62 - 12.04.2011 23:55
Рецепт просто гениальный, очень быстро делается и вкус изумительный. Ирина, огромное Вам спасибо за сайт, я давно пользуюсь Вашими рецептами, и только сегодня нашла время, чтобы зарегистрироваться и Вас поблагодарить.Я в кухне не новичок и многое умею, но большинство из Ваших рецептов - это просто кулинарные шедевры. Здоровья Вам и всего самого наилучшего.
 
  Ничка - 17.10.2010 4:11
Ирина, а почему может не схватываться тесто? Начинка схватывается, а тесто, хоть и пропеченное, вкусное, но есть надо ложечкой, коржа не получается... Масло пробовала 69 - 73 %, иногда ставила поддон с водой, пекутся гдето 45 - 60 минут...
Ответ: не схватывается верхний слой теста или нижний?
Верхний и должен быть рассыпчатым. А нижний должен забрать влагу из творога и стать более похожим на обычное песочное тесто.
Если хочется изменить структуру теста, то можно его побрызгать водой - сначала засыпать первый слой, побрызгать водой (лучше из пульверизатора), дать постоять, положить творог, насыпать второй слой теста, снова сбрызнуть и ещё дать постоять.
 
  tanyandr - 10.10.2010 18:29
Очень-очень вкусный пирог! Всем понравился. Ирочка, спасибо огромное!
 
  JULi86 - 5.10.2010 14:53
ну очень вкусно и просто! спасибо большое за прекрасный рецепт!!!!
 
   - 14.08.2010 13:49
Очень вкусный пирог!!! Сначала очень рассыпался, а потом, когда постоял в холодильнике, стал плотным. Делала с изюмом. Буду теперь всегда печь, только сахара давать меньше (я дала почти стакан на целый пирог)...
 
  galkin - 22.04.2010 8:31
пирог нямки, добавила два банана, вот только тесто влажным получилось
 
  Сладость - 6.03.2010 19:14
ммммм......какая вкусняшка у меня получилась!!!!
Спасибо за рецепт!!!
Готовился пирог минут 30-35, сахара взяла чуть меньше и добавила немного изюма и красной смородины. Но, скажу я вам, на семью из 4-х человек такого пирожка конечно мало, надо сразу два делать
 
  tatianaskazka - 2.03.2010 9:08
Вкусно! Вкусно! Вкусно!
Спасибо, Иринка!Я просто балдею когда рецепт ПРОСТОЙ и ВКУСНЫЙ! Изумительный пирожок!
 
  ДиННка - 27.01.2010 10:32
именно по этой причине мне и захотелось добавить немного кислинки уж очень сладко, на мой взгляд, получилось можно конечно сахара уменьшить, но, думается, добавив кислинки, все встанет на свои места
 
  ДиННка - 27.01.2010 8:53
Ирина, подскажите, пожалуйста, можно ли попробовать добавить вместо сухофруктов ягоды черной смородины, к примеру???
Ответ: конечно можно. Только регулируйте сладость начинки с учётом кислоты ягод.
 
  Еленааа - 13.12.2009 13:56
вкуснятина!!! добавила в творог банан, получилось просто супер!!!!!
 
  мила63 - 9.12.2009 15:06
ну и вкуснотища же получилась.очень отменная лакомка.спасибо.
 
   - 30.11.2009 17:28
Spasibo zaresept tolko 4to vitashila iz duxovki esho ne probovala no dumayu vse ne tak ploxo vid to4 v to4 ,4to na fotografii
 
   - 15.10.2009 17:27
Подскажите, пожалуйста,что лучше класть в пирог творожную массу или творог (если творого, то жирный или нет)??

Ответ: в данный рецепт я бы предпочла творог, причём, чем жирнее, тем лучше.
 
  Kleopatro4ka - 15.10.2009 13:29
Вкуснейший пирог!Только что испекла и мы с сыном первые попробовали Получился идеально,отлично пропёкся В начинку добавила изюм и ванилин.Обязательно воспользуюсь ещё и другими рецептами.СПАСИБО за рецепт!
 
   - 13.10.2009 13:37
так вот в чём секрет!!!

да, газовая.....

спасибо, буду знать!
 
   - 12.10.2009 15:17
про "год" я погорячилась.......
 
   - 12.10.2009 15:15
Неужели целый год никто не готовил этот пирог???=))

вот я испекла его на выходных!

но почему-то он пёкся у меня не 15-20 мин, а целый час!!!
возможно всему виной моя печь...или то, что я положила творожную массу вместо творого?? не знаю, но пирог все слопали за 5 минут

было вкусно, спасибо за рецепт!!!
Ответ: духовка газовая? На газу запекание происходит медленнее.
 
   - 26.09.2009 13:42
Невероятно вкусный пирог получился, очень легкий и нежный,а главное,много начинки и мало теста!!
Правда я начинку немного по другому приготовила: творог протерла через сито (чтобы комков не было), желтки с сахаром взбила блендером добела, добавила в творог, отдельно взбила белки в пышную пену и тоже аккуратно добавила в творог!Начинка получилась очень нежная и воздушная..
 
  аленушkа - 11.09.2009 18:16
хороший пирог. для детей - самое оно. мало теста и много творога. у меня, по сравнением с фотографией тут, теста ещё меньше а творога ещё больше почему то.
 
  LagKat - 7.04.2009 13:33
Пирог получился очень вкусный!! Спасибо большое за рецепт!!! пекла без бумаги для выпечки, не пригорел и очень легко достался из формы!!! буду ждать любимого, чтобы оценил. Сама уже слопала два куска и на достигнутом останавливаться не собираюсь
 
  LagKat - 5.04.2009 16:07
Здравтвуйте! Подскажите, пожалуйста, жирность сливочного масла и "влажность" творога имеет какое-то значени е для этого пирожка? Заранее спасибо)
Ответ: для любой выпечки важна влажность творога и жирность масла. Чем более мокрый творог и чем менеепроцентное масло, тем больше в этих продуктах влаги, которую нужно связывать мукой. Поэтому чем влажнее творог, тем больше понадобится муки/крахмала/манки. Особенно это актуатьно для творожных запеканок.
В данном же рецепте у нас используется не тесто, а сухая мука. Влагу мука будет брать из масла и творога. Т.е. для конкретно этого рецепта чем влажнее творог и масло, тем лучше.
 
  yusya82 - 28.03.2009 20:58
Потрясающая по вкусноте штучка получилась Я учла Ваши Ирина рекомендации и влила на дно формы немножко водички и сверху пирог тоже побрызгала.Тесто склеилось прекрасно и никакой сухой муки не оказалось(хотя я этого,по правде говоря, очень боялась)!!!А вот в начинку я добавила немного ванилина и цедру лимона,очень уж мне нравится как сочетается ванилин и творог.Муж оценил по высшему баллу,хотя к выпечке он достаточно равнодушен.Спасибо,Ириночка за такую вкусняшку
 
  History - 28.03.2009 13:07
Вкуснотища редкостная))))
 
  Anyaku - 19.03.2009 12:28
Ирина, подскажите, как долго может храниться сливочное масло в морозилке. Моему, уже три месяца, как положнно было быть съеденным. Спасибо.
Ответ: чем ниже температура, тем дольше можно хранить сливочное масло.
Хотя стандартный срок хранения в морозильнике - 3 месяца.
А дальше идут всяческие нюансы.
Например, если масло фасованное, то его срок хранения меньше, чем у масла не фасованного.
А если в масло добавлены специальные препараты, препятствующие окислению жиров, то срок хранения может достигать 1 года.
Если температура в морозильной камере ниже -20 градусов, то срок хранения увеличивается на 1 месяц.
 
  Tanuwa - 26.02.2009 10:34
Пирог просто обалденный, очень вкусно, мы стрескали за два присеста. Только я пекла его около часа, это всё из-за моей старой советской плиты, из-за неё же он у меня не очень поднялся, приходилось часто заглядывать, потому что через стекло ничего не видно.
А Вам, Ирина, большое-пребольшое спасибо за Ваш сайт, специально зарегистрировалась, чтобы это сказать. Готовила несколько блюд, все просто восхитительные!!!
 
   - 19.02.2009 3:18
ватрушка "Лакомка" тесто:2стакана муки,1неполная чайная ложка разрыхлителя или соды,250 гр.маргарина-растереть в крошку,разделить на 2части.В смазанную жирами форму выложить одну часть крошки.НАЧИНКА:3-4яйца смешать с ванилином и 1-1,5стаканами сахара-взбить.Творога взять 500граммов или 1кг(на любителя),влить в него взбитые яйца с сахаром и ванилином,всё перемешать до однородной массы и вылить на первую часть крошки,чтобы покрыло равномерно.Присыпать второй частью крошки.Поставить в разогретую духовку до зарумянивания приблиз.на 40-50минут.Я делала начинку и с 1пачкой творога+1стак.сахара+ванилин+3яйца.
 
  MaliSSa - 12.02.2009 15:05
Вот и я сегодня решила спечь такую вкуснятину...
не получилось... творог после смешивания стал такой жидкий!!!! Положила почти 3 ложки крахмала - не помогло
Ответ: он остался жидким после запекания?
Часть влаги должна уйти в тесто - ведь мука-то сухая.
Но если уж совсем мокрота получается, то в следующий раз такой творог нужно отвесить - положить в плотную ткани и подвесить, чтобы влага стекала. Или прямо в ткани положить в дуршлаг, а сверху чем-нибудь придавить, например, банкой с водой. Так творог осушится ещё быстрее.
 
  Umay - 28.11.2008 13:55
Не понимаю, зачем так заморачиваться с крошкой (тестом)? Пеку этот пирог лет 20! Крошку делаю просто: подтаявшее сливочное масло перетираю с просеянной мукой и сахаром(сахарной пудрой, можно добавить ванилин, корицу, тёртые орехи) ложкой или просто руками . Всегда получается чудесная крошка, никаких проблем с сухостью или жирностью. Последний раз такой крошкой посыпала импровизированный пирог с протёртой клюквой, результат отличный! На дно формы выложила мягкое песочное тесто, испекла до полуготовности (не подрумянивая), выложила слой (5-7 мм) измельчённой в блендере клюквы с сахаром, посыпала масляной крошкой. Быстро, вкусно, без заморочек!
 
  Ganni - 20.11.2008 19:07
Очень, очень, очень вкусно!!!Огромное спасибо, замечательный рецепт, а сайт просто СУПЕР.Благодаря подробным инструкциям ИРИНЫ практически невозможно сделать что-то не так, все выходит замечательно, хотя я не считала никогда себя супер умеющей готовить.С помощью ИРИНЫ мое мнение начинает меняться А пирог этот приходится печь почти через день. Моя шестилетняя дочка просит.А раньше ела только сырники из творога.Потом они ей надоели и творог перестала употреблять совсем.Зато тепееерь...Красота! Спасибо!!!
 
  Anyaku - 3.11.2008 13:05
Пирог получился не такой, как бы мне хотелось. Тесто благодаря воде схватилось, но не везде. Кое-где осталась сыпучая промасленная мука. Нижняя корка полностью оторвалась с бумагой, а те места на дне, где тесто осталось, его с легкостью можно было убрать ножом. Корочка с верху получилась, но очень плотная (я хорошо постаралась с маслом) и с легкостью отходила от влажного теста возле начинки (резать по такой корочке не удобно). Привкус соли остался (масло использовала не соленое. Да и творог проверенный), может сахара маловато?
Мне кажется, что все дело в масле, все от него зависит и тесто и корочка, вот только нужно подобрать подходящее для выпечки. Может быть, еще влияет соотношение количества начинки и теста на готовый продукт. После выпечки еще горячий пирог я завернула в фольгу.
Хочется пирог с мягким влажным тестом и хрустящей карамельной корочкой.
И пару вопросов на последок: Продукты, каких производителей Вы используете в этом пироге?
Ответ: по всей видимости Ваши продукты действительно не подходят для этого пирога.
Я использую продукты местных самарских производителей.
 
  Anyaku - 1.11.2008 14:50
Пеку строго по рецепту, первый раз пирог получился очень вкусный, миллион раз после - не получается и все. Тесто не схватывается, не получается хрустящей корочки, немного солоноват хотя я не солю. Кушать не возможно.
Подскажите, в чем моя ошибка.
Аня
Ответ: масло желательно взять со средней жирностью - не более 72%. Масло должно быть не солёное (может быть Вы использовали солёное масло, отсюда и солоноватый привкус?). А может быть привкус возникает от творога.
Я много раз пекла пироги из сухого теста. И один раз я вместо муки положила манку - начинка была жидкая, думала, манка больше заберёт влаги. Когда пирог пропёкся, оказалось, что внизу осталась сухая манка. Тогда я приподняла пирог, налила на дно формы полстакана воды, положила пирог и снова поставила в духовку. Пирог вышел отличный.
Может быть и Вашим пирогам не хватает влаги. Попробуйте перед тем, как засыпать тесто, налить на дно немного воды - четверти стакана будет достаточно. И сверху, уже после посыпки тёртым маслом, слегка сбрызните пирог водой. Сбрызгивать желательно пулеверизатором.
Если попробуете сделать пирог с такими дополнениями - напишите, пожалуйста, в комментариях, - очень интересно, как получится.
 
  waked - 27.10.2008 15:50
Вчера пекла такой первый раз.
Крахмала не оказалось, заменила загустителем для сливок, начинку слегка взбила миксером и добавила чуть-чуть изюма. Не знаю, насколько эти детали повлияли на вкус, но пирог получился просто аффигительно вкусный (простите, приличных слов не нахожу))
 
  Adiba - 21.10.2008 15:12
Делала два дня подряд, муж съел половину пирога сам, хотя к выпечке он почти равнодушный. Согласна с Alenca31 очень хорошо на завтрак делать, можно успеть и до работы приготовить. Ирина спасибо!
 
  Alenca31 - 13.10.2008 0:54
Очень вкусный вариант Лакомки. Руки замерзнуть не успевают :-), времени не занимает, тесто очень хрустящее и приятное. На завтрак - просто отлично! В творог добавляю апельсиновую цедру, заготовленную тоже по рецепту Ирины.
 
  KutovayaE - 10.10.2008 9:05
Вчера снова пекла этот прог, но чуть изменила: в тесто добавила фундук рубленный, а вместо творожной начинки заварной ванильный крем. Получилось ну ооччччень вкусно!!!!
 
  KutovayaE - 7.10.2008 10:08
Очень вкусный и сытный пирог!!!! Единственный минус: у меня он вышел чуть жирноват. В следующий раз попробую добавить меньше масла и измельчу в тесто орехи. Спасибочки!!!!
 
  Menshoj - 7.10.2008 9:19
Спасибо большое за рецепт!Я и не предполагала,что будет ТАК вкусно Я в творог добавила цедру апельсина и ароматизатор "ром"-получилось очень и очень вкусно!Еще раз СПАСИБО!!!!!
 
  Amarcor - 7.10.2008 3:23
Сделала сегодня - просто, быстро и вкусно! Спасибо!
 
  giraffe - 6.10.2008 15:42
СУПЕР ПИРОЖОК! на ура!
 
  Ляна - 6.10.2008 8:35
я делаю тесто по рецепту "Лакомка с яблоками" (только бех яблок ) - мягкое, вкусное, пирог объедение получается! так что и это тесто обязательно попробую.
спасибо з ановые рецепты!
 
  mystery83 - 4.10.2008 22:29
Это очень замечательный рецепт! Мы делаем такой пирог очень давно. Здорово в начинку добавлять изюм (ну или все что хотите - сухофрукты, орехи - по вкусу). Мы режем их на квадратики - получаются такие печенюшки. На вкус не сразу понимаешь что это такое, пробуя впервые. Очень вкусно, обожаю их!
 
  Mimbilos - 4.10.2008 19:19
Обожаю творог - обязательно попробую!!!
 
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