рассыпчатый творожный пирог "Лакомка"

Пирог делается очень просто - не нужно замешивать тесто, а лишь достаточно слегка перемешать ложкой сухие ингредиенты. Единственная сложность в том, что при натирании ледяного масла мёрзнут руки.

Пирог очень мягкий, кисловато-сладкий, с хрустящей карамельной корочкой.

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Творог тщательно размешать с сахаром, яйцами и крахмалом. При желании можно добавить тёртую лимонную цедру, сок лимона и сухофрукты.

100г ледяного масла (из морозильника) натереть на средней тёрке.

В миску с маслом всыпать муку, сахар и разрыхлитель. Перемешать вилкой.

На дно формы d=24см положить кружок из бумаги для выпечки.

2/3 мучной массы высыпать в форму и разровнять.

Равномерно выложить творожную массу.

(Массу нельзя выкладывать всю сразу, в этом случае её будет трудно распределить по сыпучей мучной массе. Творог нужно накладывать по одной ложке по всей площади формы. Когда весь творог будет выложен, его нужно немного разгладить, заполняя пустые места.)

На творог высыпать остаток мучной массы. Разровнять.

Сверху равномерно натереть ещё примерно 10г сливочного масла.

Форму поставить в разогретую до t=200~220°C духовку на 15~20 минут, до зарумянивания.

Готовый пирог вынуть из духовки, оставить на 15 минут, чтобы он схватился, и затем вынуть из формы.

Рецепт опубликован 28 сентября 2008г.

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