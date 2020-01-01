рассыпчатый творожный пирог "Лакомка"

Мужчины в Африке стараются брать в жены толстых женщин, так как от них тень больше.
Творог тщательно размешать с сахаром, яйцами и крахмалом. При желании
можно добавить тёртую лимонную цедру, сок лимона и сухофрукты.
100г ледяного масла (из морозильника) натереть на средней тёрке.
В миску с маслом всыпать муку, сахар и разрыхлитель. Перемешать вилкой.
На дно формы d=24см положить кружок из бумаги для выпечки.
2/3 мучной массы высыпать в форму и разровнять.
Равномерно выложить творожную массу.
(Массу нельзя выкладывать всю сразу, в этом случае её будет трудно распределить по сыпучей мучной массе. Творог нужно накладывать по одной ложке по всей площади формы. Когда весь творог будет выложен, его нужно немного разгладить, заполняя пустые места.)
На творог высыпать остаток мучной массы. Разровнять.
Сверху равномерно натереть ещё примерно 10г сливочного масла.
Форму поставить в разогретую до t=200~220°C духовку на 15~20 минут,
до зарумянивания.
Готовый пирог вынуть из духовки, оставить на 15 минут, чтобы он схватился, и затем вынуть из формы.
|Lavender - 2.05.2014 8:37
|Leuconoe - 26.04.2013 22:14
|Sandra90 - 29.09.2012 11:21
|aniemo4ka - 3.04.2012 16:17
|Ответ: главное - изменится аромат.
Ну и по вредности маргарин заруливает масло в минуса.
Но если Вы пользуетесь маргарином, то заменить на него сливочное масло в этом рецепте можно.
|ItsJune - 26.11.2011 19:55
|OljaSpich - 9.08.2011 18:15
|Ответ: да, можно яйца не класть, но количество крахмала в этом случае нужно немного увеличить.
|Oksana62 - 12.04.2011 23:55
|Ничка - 17.10.2010 4:11
|Ответ: не схватывается верхний слой теста или нижний?
Верхний и должен быть рассыпчатым. А нижний должен забрать влагу из творога и стать более похожим на обычное песочное тесто.
Если хочется изменить структуру теста, то можно его побрызгать водой - сначала засыпать первый слой, побрызгать водой (лучше из пульверизатора), дать постоять, положить творог, насыпать второй слой теста, снова сбрызнуть и ещё дать постоять.
|tanyandr - 10.10.2010 18:29
|JULi86 - 5.10.2010 14:53
|- 14.08.2010 13:49
|galkin - 22.04.2010 8:31
|Сладость - 6.03.2010 19:14
|tatianaskazka - 2.03.2010 9:08
|ДиННка - 27.01.2010 10:32
|ДиННка - 27.01.2010 8:53
|Ответ: конечно можно. Только регулируйте сладость начинки с учётом кислоты ягод.
|Еленааа - 13.12.2009 13:56
|мила63 - 9.12.2009 15:06
|- 30.11.2009 17:28
|- 15.10.2009 17:27
|Ответ: в данный рецепт я бы предпочла творог, причём, чем жирнее, тем лучше.
|Kleopatro4ka - 15.10.2009 13:29
|- 13.10.2009 13:37
|- 12.10.2009 15:17
|- 12.10.2009 15:15
|Ответ: духовка газовая? На газу запекание происходит медленнее.
|- 26.09.2009 13:42
|аленушkа - 11.09.2009 18:16
|LagKat - 7.04.2009 13:33
|LagKat - 5.04.2009 16:07
|Ответ: для любой выпечки важна влажность творога и жирность масла. Чем более мокрый творог и чем менеепроцентное масло, тем больше в этих продуктах влаги, которую нужно связывать мукой. Поэтому чем влажнее творог, тем больше понадобится муки/крахмала/манки. Особенно это актуатьно для творожных запеканок.
В данном же рецепте у нас используется не тесто, а сухая мука. Влагу мука будет брать из масла и творога. Т.е. для конкретно этого рецепта чем влажнее творог и масло, тем лучше.
|yusya82 - 28.03.2009 20:58
|History - 28.03.2009 13:07
|Anyaku - 19.03.2009 12:28
|Ответ: чем ниже температура, тем дольше можно хранить сливочное масло.
Хотя стандартный срок хранения в морозильнике - 3 месяца.
А дальше идут всяческие нюансы.
Например, если масло фасованное, то его срок хранения меньше, чем у масла не фасованного.
А если в масло добавлены специальные препараты, препятствующие окислению жиров, то срок хранения может достигать 1 года.
Если температура в морозильной камере ниже -20 градусов, то срок хранения увеличивается на 1 месяц.
|Tanuwa - 26.02.2009 10:34
|- 19.02.2009 3:18
|MaliSSa - 12.02.2009 15:05
|Ответ: он остался жидким после запекания?
Часть влаги должна уйти в тесто - ведь мука-то сухая.
Но если уж совсем мокрота получается, то в следующий раз такой творог нужно отвесить - положить в плотную ткани и подвесить, чтобы влага стекала. Или прямо в ткани положить в дуршлаг, а сверху чем-нибудь придавить, например, банкой с водой. Так творог осушится ещё быстрее.
|Umay - 28.11.2008 13:55
|Ganni - 20.11.2008 19:07
|Anyaku - 3.11.2008 13:05
|Ответ: по всей видимости Ваши продукты действительно не подходят для этого пирога.
Я использую продукты местных самарских производителей.
|Anyaku - 1.11.2008 14:50
|Ответ: масло желательно взять со средней жирностью - не более 72%. Масло должно быть не солёное (может быть Вы использовали солёное масло, отсюда и солоноватый привкус?). А может быть привкус возникает от творога.
Я много раз пекла пироги из сухого теста. И один раз я вместо муки положила манку - начинка была жидкая, думала, манка больше заберёт влаги. Когда пирог пропёкся, оказалось, что внизу осталась сухая манка. Тогда я приподняла пирог, налила на дно формы полстакана воды, положила пирог и снова поставила в духовку. Пирог вышел отличный.
Может быть и Вашим пирогам не хватает влаги. Попробуйте перед тем, как засыпать тесто, налить на дно немного воды - четверти стакана будет достаточно. И сверху, уже после посыпки тёртым маслом, слегка сбрызните пирог водой. Сбрызгивать желательно пулеверизатором.
Если попробуете сделать пирог с такими дополнениями - напишите, пожалуйста, в комментариях, - очень интересно, как получится.
|waked - 27.10.2008 15:50
|Adiba - 21.10.2008 15:12
|Alenca31 - 13.10.2008 0:54
|KutovayaE - 10.10.2008 9:05
|KutovayaE - 7.10.2008 10:08
|Menshoj - 7.10.2008 9:19
|Amarcor - 7.10.2008 3:23
|giraffe - 6.10.2008 15:42
|Ляна - 6.10.2008 8:35
|mystery83 - 4.10.2008 22:29
|Mimbilos - 4.10.2008 19:19