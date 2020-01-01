Он: - Солнышко, чем так восхитительно пахнет? Ты кофе
сварила или пирог испекла?
Вишнёвая начинка
Вишню положить в маленькую кастрюльку, насыпать сахар и налить 150 граммов воды.
Довести до кипения, поварить на слабом огне 5 минут и оставить остывать
до комнатной температуры.
Основа
Шоколад натереть на крупной тёрке и убрать в морозильник.
Печенье измельчить в мелкую крошку. Печенье можно размять толкушкой или положить в плотный п/э пакет и раскатать скалкой.
Сливочное масло растопить и смешать с печеньем.
Вмешать тёртый шоколад.
Для приготовления чизкейка взять разъёмную форму диаметром 24~25 сантиметров.
На дно формы положить квадрат бумаги для выпечки и зажать дно вместе
с бумагой разъёмной боковиной.
Высыпать печенье в форму. Разровнять по дну и уплотнить крошку при помощи ложки или толкушки для картофеля.
Поставить форму с основой в холодильник на время приготовления начинки.
Творожная начинка
Если для чизкейка будет использоваться творог, то нужно, чтобы он был мягким и гладким - без крупинок. Но при возможности лучше использовать не творог, а сливочный сыр (крем чиз).
Творог взбить со сгущённым молоком.
Попробовать творожную массу, если сладости недостаточно, добавить ещё сгущённое молоко или сахарную пудру.
Формовка чизкейка
Замочить 15 граммов желатина в 75 граммах холодной воды.
Когда желатин разбухнет, прогреть его до полного растворения в микроволновке или в миске с горячей водой.
Вынуть вишню из сиропа и равномерно уложить на основу.
В вишнёвый сироп вмешать одну треть от растворённого желатина.
Остальной желатин вылить в миску с творожной массой и хорошо взбить.
Творог положить в плотный п/э пакет и отрезать уголок. При возможности
желательно воспользоваться кулинарным пакетом с насадкой.
Выдавить творог на основу высокими горками.
Сверху вылить вишнёвый сироп.
Поставить форму с чизкейком в холодильник как минимум на 1 час - вишнёвое
желе должно полностью затвердеть.
Перед подачей снять с чизкейка форму, убрать бумагу и переложить пирог на блюдо.