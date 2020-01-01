Великолепный чизкейк. Его можно смело назвать тортом. Основа плотная, с сильным вкусом и ароматом шоколада. Шоколад прекрасно гармонирует с вишней. Творожный слой мягкий, слегка мажущий. Он не похож на твёрдое желе, а скорее напоминает плотный крем. Кислота творога и вишни уравновешивается сладостью шоколадной основы.

Если рассматривать срез, то можно понять, почему чизкейк называется "Вишня под снегом".

На тёмной (шоколадной) холодной земле лежит опавшая вишня, а её закрывают большие снежные (творожные) сугробы.

Он: - Солнышко, чем так восхитительно пахнет? Ты кофе сварила или пирог испекла? Она: - Кофе испекла...

Вишнёвая начинка

Вишню положить в маленькую кастрюльку, насыпать сахар и налить 150 граммов воды.

Довести до кипения, поварить на слабом огне 5 минут и оставить остывать до комнатной температуры.



Основа

Шоколад натереть на крупной тёрке и убрать в морозильник.

Печенье измельчить в мелкую крошку. Печенье можно размять толкушкой или положить в плотный п/э пакет и раскатать скалкой.

Сливочное масло растопить и смешать с печеньем.

Вмешать тёртый шоколад.

Для приготовления чизкейка взять разъёмную форму диаметром 24~25 сантиметров. На дно формы положить квадрат бумаги для выпечки и зажать дно вместе с бумагой разъёмной боковиной.

Высыпать печенье в форму. Разровнять по дну и уплотнить крошку при помощи ложки или толкушки для картофеля.

Поставить форму с основой в холодильник на время приготовления начинки.

Творожная начинка

Если для чизкейка будет использоваться творог, то нужно, чтобы он был мягким и гладким - без крупинок. Но при возможности лучше использовать не творог, а сливочный сыр (крем чиз).

Творог взбить со сгущённым молоком.

Попробовать творожную массу, если сладости недостаточно, добавить ещё сгущённое молоко или сахарную пудру.

Формовка чизкейка

Замочить 15 граммов желатина в 75 граммах холодной воды.

Когда желатин разбухнет, прогреть его до полного растворения в микроволновке или в миске с горячей водой.

Вынуть вишню из сиропа и равномерно уложить на основу.

В вишнёвый сироп вмешать одну треть от растворённого желатина.

Остальной желатин вылить в миску с творожной массой и хорошо взбить.

Творог положить в плотный п/э пакет и отрезать уголок. При возможности желательно воспользоваться кулинарным пакетом с насадкой.

Выдавить творог на основу высокими горками.

Сверху вылить вишнёвый сироп.

Поставить форму с чизкейком в холодильник как минимум на 1 час - вишнёвое желе должно полностью затвердеть.

Перед подачей снять с чизкейка форму, убрать бумагу и переложить пирог на блюдо.

Рецепт опубликован 11 августа 2017г.

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