Если вы любите конфеты "Коровка", то этот торт вам непременно понравится.

Этот чизкейк похож на сотни его собратьев, за одним маленьким нюансом - в его вкусе и аромате чувствуется специфический привкус конфет "Коровка" - карамельно-сливочно-ванильный. Глазурь, состоящая практически из одних конфет, усиливает общий вкус торта.

P.S. Если нет конфет "Коровка", то их можно заменить на ириски.

- Вы берёте взятки!!! - Ну какие взятки? Максимум конфеты и коньяк... пустяки! - Значит, четыре вагона "Хэннеси" и 15% акций шоколадной фабрики - это, по вашему, пустяки?!!

Тесто

Печенье измельчить в крошку.

Влить растопленное масло, размешать.

Форму d=24см застелить изнутри фольгой так, чтобы свешивались концы.

Тесто выложить в форму и примять, образуя корж.

Поставить форму в холодильник.



Начинка

Желатин замочить в 100мл холодной кипячёной воды.



Если использовать жирные сливки или сметану (30~35%), то желатина можно взять меньше - 10г к 30г воды или 20г к 60г воды.

Когда желатин станет прозрачным, поставить чашку с желатином в миску с кипятком и при помешивании довести до растворения желатина.

Оставить чашку с желатином в кипятке на время приготовления начинки.



Конфеты развернуть, порезать и положить в маленькую кастрюльку.

Если конфеты внутри жидкие, то положить их целиком.

Влить молоко, всыпать сахар и ванилин.

Поставить кастрюльку на средний огонь и при помешивании довести до полного растворения сахара и конфет.

Полученную массу остудить до тёплого.

Если есть блендер, положить в него творог, сметану и конфетную массу. Взбить. Влить растворённый желатин и снова взбить.

Если блендера нет, пропустить творог через мясорубку или протереть через сито.

Если творог мягкий и пластичный, то предварительной обработки не требуется.

Взбить миксером творог со сметаной и конфетной массой.

Под вращающиеся лопасти миксера тонкой струйкой вылить желатин.



Вынуть форму из холодильника и вылить в неё творожную массу.

И снова убрать в холодильник.



Глазурь

Конфеты точно также растворить на огне, только с меньшим количеством молока.

Если масса получится невыразительного мутно-коричневатого цвета, то в неё можно добавить 1/4 ч ложки куркумы.

Если есть возможность, то очень желательно для аромата добавить сливочный ликёр типа "Бейлис".

Торт достать из холодильника.

Если поверхность уже застыла, то сверху налить глазурь и распределить её равномерным слоем.

Если творожная масса ещё жидкая, то опять убрать в холодильник, а глазурь нанести после полного застывания поверхности.

Убрать торт в холодильник как минимум на 6 часов.



Перед подачей вынуть торт из формы, потянув за свисающие концы фольги.

Фольгу аккуратно снять и выкинуть.

Торт украсить по желанию.

Рецепт опубликован 11 августа 2011г.

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