- Вы берёте взятки!!!
Тесто
Печенье измельчить в крошку.
Влить растопленное масло, размешать.
Форму d=24см застелить изнутри фольгой так, чтобы свешивались концы.
Тесто выложить в форму и примять, образуя корж.
Поставить форму в холодильник.
Начинка
Желатин замочить в 100мл холодной кипячёной воды.
Если использовать жирные сливки или сметану (30~35%), то желатина можно взять меньше - 10г к 30г воды или 20г к 60г воды.
Когда желатин станет прозрачным, поставить чашку с желатином в миску с
кипятком и при помешивании довести до растворения желатина.
Оставить чашку с желатином в кипятке на время приготовления начинки.
Конфеты развернуть, порезать и положить в маленькую кастрюльку.
Если конфеты внутри жидкие, то положить их целиком.
Влить молоко, всыпать сахар и ванилин.
Поставить кастрюльку на средний огонь и при помешивании довести до полного растворения сахара и конфет.
Полученную массу остудить до тёплого.
Если есть блендер, положить в него творог, сметану и конфетную
массу. Взбить. Влить растворённый желатин и снова взбить.
Если блендера нет, пропустить творог через мясорубку или протереть через сито.
Если творог мягкий и пластичный, то предварительной обработки не требуется.
Взбить миксером творог со сметаной и конфетной массой.
Под вращающиеся лопасти миксера тонкой струйкой вылить желатин.
Вынуть форму из холодильника и вылить в неё творожную массу.
И снова убрать
в холодильник.
Глазурь
Конфеты точно также растворить на огне, только с меньшим количеством молока.
Если масса получится невыразительного мутно-коричневатого цвета, то в неё можно добавить 1/4 ч ложки куркумы.
Если есть возможность, то очень желательно для аромата добавить сливочный ликёр типа "Бейлис".
Торт достать из холодильника.
Если поверхность уже застыла, то сверху налить глазурь и распределить её равномерным слоем.
Если творожная масса ещё жидкая, то опять убрать в холодильник, а глазурь нанести после полного застывания поверхности.
Убрать торт в холодильник как минимум на 6 часов.
Перед подачей вынуть торт из формы, потянув за свисающие концы фольги.
Фольгу аккуратно снять и выкинуть.
Торт украсить по желанию.
|kateosha - 1.06.2016 16:14
|Ответ: цвет может быть пятнаами
- из-за неровности поверхности,
- из-за того, что куркума неравномерно проникает в творог.
|kateosha - 1.06.2016 16:04
|Ответ: думаю, что за ночь в холодильнике глазурь впитала влагу из воздуха и поэтому размякла.
|Иша02 - 4.02.2013 16:25
|Ответ: я с агаром не работала, спросите о нём на
|Kso - 23.12.2012 13:30
|Ответ: я беру желатин фирмы др.Откер или Хаас.
Развожу пакетик 10г в 2-х столовых ложках холодной воды. Плавно помешиваю, чтобы желатин не схватывался. Он становится прозрачным примерно через 2-3 минуты.
После этого я наливаю в большую миску кипяток и ставлю в неё чашку с желатином. И опять помешиваю, пока желатин не растворится.
|AshtrayHeart - 24.11.2012 7:53
|Ответ: конечно.
|amsa - 8.09.2012 16:08
|Ответ: нет, но вместо сметаны и воды нужно взять яйца - 2-3 яйца на 500г творога.
|Henry - 14.04.2012 14:46
|Henry - 14.04.2012 14:40
|Ответ: сначала нужно снять пробу, а потом уже решать - комом или нет
|Henry - 14.04.2012 14:21
|Ответ: может быть творог изначально был жёстко-крупитчатый?
Творог нужно брать мяяяконький, неееежненький.
Время застывания начинки зависит от сорта желатина.
Например, если используется желатин фирмы др.Откер, то через час масса становится цельной, но ещё дрожащей. Через 3 часа - крепкой. Но на стол желательно подавать часов через 5-6.
|Булатка - 27.03.2012 19:10
|Ответ: глазурь не твёрдая, а густо-текучая.
Если она получается вообще жидкой, то во время варки нужно подмешать чуточку крахмала.
|Orina - 7.03.2012 15:55
|AlisaSelezneva - 15.01.2012 21:44
|scaderia - 25.10.2011 17:57
|scaderia - 18.10.2011 20:08
|Ответ: тогда нужно взять не 400, а граммов 600-700 творога.
На 700г творога нужно 4 яйца и примерно 2/3 стакана сахара. Сметану не надо. Конфеты растворить не 100, а в 60г молока.
Всё смешатиь и выпекать при 180 градусах примерно 30 минут.
|BadCattt - 4.10.2011 20:35
|Ниргуна - 3.09.2011 14:36
|Ответ: в конфетах "Коровка" присутствует небольшое количество загустителя - крахмала или муки, - поэтому глазурь получается гуще.
Если глазурь слишком жидкая, то нужно просто уварить массу до нужной густоты.
Настоящие чизкейки выпекаются, а здесь обычный желатиновый торт, составом похожий на чизкейк.
|Mermaid - 21.08.2011 18:32
|patric - 20.08.2011 22:13
|BLooDHoT - 17.08.2011 23:32
|Ответ: глазурь получается густая, но текучая.
После нахождения в холодильнике она ещё больше загустеет, но всё-равно при разрезании будет немного стекать. Немного.
|BLooDHoT - 17.08.2011 19:34