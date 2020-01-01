- Эй слышь, в чужое счастья не лезь!
Основа
Печенье измельчить в мелкую крошку.
Печенье можно размять толкушкой или положить в плотный п/э пакет и раскатать скалкой.
Сливочное масло растопить и вылить в печенье.
Хорошо перемешать, чтобы всё печенье равномерно пропиталось маслом.
Форму d=22см застелить изнутри фольгой так, чтобы концы фольги свисали наружу.
Высыпать печенье в форму. Разровнять по форме, делая бортики. Уплотнить крошку столовой ложкой или толкушкой для картофеля.
Начинка
Творог (или сливочный сыр) довести до комнатной температуры.
Для сокращения времени творог можно подогреть в микроволновке.
Ложкой вмешать в творог сахар и яйца.
Взбивать массу не нужно, иначе она перенасытится воздухом и при выпекании творог вздуется и лопнет.
Конфеты нарезать на небольшие кусочки - сделать один разрез вдоль конфеты и 4 поперёк.
Отложить немного кусочков для посыпки, а остальные вмешать в творог.
На песочную основу выложить творожную начинку.
Форму потрясти, чтобы поверхность выровнялась.
Сверху разложить отложенные конфеты.
Духовку разогреть до t=200~220°C.
Поставить в неё форму с чизкейком на 7~10 минут - творожный верх должен схватиться, но остаться светлым.
Положить поверх формы лист фольги.
Температуру в духовке уменьшить
до t=160~170°C. Выпекать ~40 минут.
Чизкейк готов, если при потряхивании у него будет слегка колыхаться серединка, а края будут неподвижными.
Готовый пирог оставить на 1 час в приоткрытой выключенной духовке. За время остывания творог окончательно приготовится и серединка перестанет дрожать.
Вынуть чизкейк из духовки, накрыть сверху кухонным полотенцем и
остудить до комнатной температуры.
Перед подачей чизкейк вынуть из формы, потянув за свисающие концы фольги.
Фольгу осторожно отделить и выкинуть.