Изюминкой данного чизкейка является присутствие в нём сливочных конфет "Коровка". Так как в начинку специально кладётся небольшое количество сахара, то сладкие конфеты доводят её до правильного вкуса. Начинка при этом ощущается кисленькой, с вкраплением сладких островков.

Вкус влажной начинки дополняет рассыпчатая основа с ярким масляным ароматом.

Кусочки конфет, лежащие на поверхности, растапливаются, и поверхность чизкейка становится пятнистой, как шкура у коровы.

- Эй слышь, в чужое счастья не лезь! - Что? - Говорю, руки от моих конфет убрала!

Основа

Печенье измельчить в мелкую крошку.

Печенье можно размять толкушкой или положить в плотный п/э пакет и раскатать скалкой.

Сливочное масло растопить и вылить в печенье.

Хорошо перемешать, чтобы всё печенье равномерно пропиталось маслом.

Форму d=22см застелить изнутри фольгой так, чтобы концы фольги свисали наружу.

Высыпать печенье в форму. Разровнять по форме, делая бортики. Уплотнить крошку столовой ложкой или толкушкой для картофеля.

Начинка

Творог (или сливочный сыр) довести до комнатной температуры.

Для сокращения времени творог можно подогреть в микроволновке.

Ложкой вмешать в творог сахар и яйца.

Взбивать массу не нужно, иначе она перенасытится воздухом и при выпекании творог вздуется и лопнет.

Конфеты нарезать на небольшие кусочки - сделать один разрез вдоль конфеты и 4 поперёк.

Отложить немного кусочков для посыпки, а остальные вмешать в творог.

На песочную основу выложить творожную начинку.

Форму потрясти, чтобы поверхность выровнялась.

Сверху разложить отложенные конфеты.

Духовку разогреть до t=200~220°C.

Поставить в неё форму с чизкейком на 7~10 минут - творожный верх должен схватиться, но остаться светлым.

Положить поверх формы лист фольги.

Температуру в духовке уменьшить до t=160~170°C. Выпекать ~40 минут.

Чизкейк готов, если при потряхивании у него будет слегка колыхаться серединка, а края будут неподвижными.

Готовый пирог оставить на 1 час в приоткрытой выключенной духовке. За время остывания творог окончательно приготовится и серединка перестанет дрожать.

Вынуть чизкейк из духовки, накрыть сверху кухонным полотенцем и остудить до комнатной температуры.

Перед подачей чизкейк вынуть из формы, потянув за свисающие концы фольги.

Фольгу осторожно отделить и выкинуть.

Рецепт опубликован 10 октября 2017г.

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