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последнее обновление 12 июня 2020 г.

торт "Наполеон" из крошек



Мне нравится экспериментировать с рецептом торта "Наполеон". В этот раз я решила сделать его наподобие пирожного "Картошка": мелкие крошки слоёного теста соединённые между собой заварным кремом.
С экономией времени ничего не вышло - времени ушло столько же, сколько на раскатной "Наполеон".
К тому же пластинки изо всех сил теста старались выпрыгнуть из миски и разлететься по всем поверхностям - по полу, столу и даже подоконнику.
На вкус торт получился очень странным - аромат как у классического "Наполеона", но при еде он ощущается плотным и однородным.
Причём очень интересно он меняет вкус с течением времени. Сразу после смешивания, когда пластинки теста ещё хрустящие, а крем не впитался, вкус торта отличный. Через 2-3 часа торт становится однородно-клёклым и густым на вкус. Но на третий-четвёртый день он хорошо настаивается и опять становится вкусным и сочным.
Я думаю, что для лучшего вкуса нужно всё-таки сделать побольше крема, например, полторы нормы.



Категория: Торты, Торты из слоёного теста



торт "Наполеон" из крошек


Цитата из рунета.
А вы тоже замечали эту щемящую пустоту в холодильнике на месте доеденного торта?

СОСТАВ

ТЕСТО

1кг слоёного бездрожжевого теста

КРЕМ

0,5 литра молока,
2 яйца,
1 стакан сахара (200г),
2 ст ложки муки (50г),
ванилин,
100~150г сливочного масла



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Крем
Не имеет значения в каком порядке готовить крем и тесто. Можно сначала приготовить крем, затем выпечь тесто, можно наоборот, а при определённой ловкости можно их делать одновременно.
Порядок не важен, потому что крем можно вводить в испечённое тесто как остывшим, так и тёплым.
Крем приготовить по рецепту мягкий заварной крем.


торт "Наполеон" из крошек

Тесто
Раскатать коржи в одну сторону.
Чем тоньше будут коржи, тем меньшее количество раз их нужно будет выпекать.


торт "Наполеон" из крошек

Поместить коржи в духовку, разогретую до t=200~220°C до яркого зарумянивания.


торт "Наполеон" из крошек

Вынуть коржи и по одному положить в большую миску.
Вилкой или лучше рукой в термостойкой кухонной перчатке счистить все зажаренные слои с двух сторон коржей.


торт "Наполеон" из крошек

Положить влажные внутренние части коржей обратно в духовку.


торт "Наполеон" из крошек

Запечь и опять снять верхние поджаренные слои.
На третий раз, когда мякоть станет очень тонкой, допечь её при t=150°C до полной сухости и ломкости.
Раскрошить последние части коржей.


торт "Наполеон" из крошек

Сборка торта
Отложить немного крошек для посыпки.
В миску с крошками выложить крем.


торт "Наполеон" из крошек

Перемешать, чтобы крем покрыл все пластинки теста.


торт "Наполеон" из крошек

После смешивания тортовую массу можно сразу разложить по тарелкам, украсить и подать на стол.
Для придания торту классического вида уложить массу в разъёмную форму и хорошо примять.


торт "Наполеон" из крошек

Сверху насыпать слой крошек, которые были отложены.


торт "Наполеон" из крошек

Убрать торт в холодильник до подачи.
Для получения наилучшего вкуса желательно дать торту настояться 3~4 дня.
Перед подачей снять с торта ограничительное кольцо и нарезать его на порционные кусочки


торт "Наполеон" из крошек

торт "Наполеон" из крошек

Рецепты торта "Наполеон":

торт "Наполеон" с заварным яблочным кремом
- торт "Наполеон" с заварным яблочным кремом 		торт из слоеных печений "Ушки"
- торт из слоеных печений "Ушки" 		торт "мокрый Наполеон" в форме
- торт "мокрый Наполеон" в форме 		торт "Наполеон" в виде полена
- торт "Наполеон" в виде полена
торт "Наполеон" из магазинного теста
- торт "Наполеон" из магазинного теста 		торт "Наполеон" в форме
- торт "Наполеон" в форме 		торт "Наполеон" быстрого приготовления
- торт "Наполеон" быстрого приготовления


рецепт опубликован 12 июня 2020 г.


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