торт "Наполеон" из крошек

Цитата из рунета. А вы тоже замечали эту щемящую пустоту в холодильнике на месте доеденного торта?

Крем

Не имеет значения в каком порядке готовить крем и тесто. Можно сначала приготовить крем, затем выпечь тесто, можно наоборот, а при определённой ловкости можно их делать одновременно.

Порядок не важен, потому что крем можно вводить в испечённое тесто как остывшим, так и тёплым.

Крем приготовить по рецепту мягкий заварной крем.

Тесто

Раскатать коржи в одну сторону.

Чем тоньше будут коржи, тем меньшее количество раз их нужно будет выпекать.

Поместить коржи в духовку, разогретую до t=200~220°C до яркого зарумянивания.

Вынуть коржи и по одному положить в большую миску.

Вилкой или лучше рукой в термостойкой кухонной перчатке счистить все зажаренные слои с двух сторон коржей.

Положить влажные внутренние части коржей обратно в духовку.

Запечь и опять снять верхние поджаренные слои.

На третий раз, когда мякоть станет очень тонкой, допечь её при t=150°C до полной сухости и ломкости.

Раскрошить последние части коржей.

Сборка торта

Отложить немного крошек для посыпки.

В миску с крошками выложить крем.

Перемешать, чтобы крем покрыл все пластинки теста.

После смешивания тортовую массу можно сразу разложить по тарелкам, украсить и подать на стол.

Для придания торту классического вида уложить массу в разъёмную форму и хорошо примять.

Сверху насыпать слой крошек, которые были отложены.

Убрать торт в холодильник до подачи.

Для получения наилучшего вкуса желательно дать торту настояться 3~4 дня.

Перед подачей снять с торта ограничительное кольцо и нарезать его на порционные кусочки

Рецепты торта "Наполеон":



