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последнее обновление 12 июня 2020 г.
торт "Наполеон" из крошек
Мне нравится экспериментировать с рецептом торта "Наполеон". В этот раз
я решила сделать его наподобие пирожного "Картошка": мелкие крошки слоёного
теста соединённые между собой заварным кремом.
С экономией времени ничего не вышло - времени ушло столько же, сколько на
раскатной "Наполеон".
К тому же пластинки изо всех сил теста старались выпрыгнуть из миски и
разлететься по всем поверхностям - по полу, столу и даже подоконнику.
На вкус торт получился очень странным - аромат как у классического
"Наполеона", но при еде он ощущается плотным и однородным.
Причём очень интересно он меняет вкус с течением времени. Сразу после
смешивания, когда пластинки теста ещё хрустящие, а крем не впитался, вкус
торта отличный. Через 2-3 часа торт становится однородно-клёклым и густым на
вкус. Но на третий-четвёртый день он хорошо настаивается и опять становится
вкусным и сочным.
Я думаю, что для лучшего вкуса нужно всё-таки сделать побольше крема,
например, полторы нормы.
Цитата из рунета.
СОСТАВ
ТЕСТО
1кг слоёного бездрожжевого теста
КРЕМ
0,5 литра молока,
2 яйца,
1 стакан сахара (200г),
2 ст ложки муки (50г),
ванилин,
100~150г сливочного масла
Крем
Не имеет значения в каком порядке готовить крем и тесто. Можно сначала приготовить крем, затем выпечь тесто, можно наоборот, а при определённой ловкости можно их делать одновременно.
Порядок не важен, потому что крем можно вводить в испечённое тесто как остывшим, так и тёплым.
Крем приготовить по рецепту мягкий заварной крем.
Тесто
Раскатать коржи в одну сторону.
Чем тоньше будут коржи, тем меньшее количество раз их нужно будет выпекать.
Поместить коржи в духовку, разогретую до t=200~220°C до яркого зарумянивания.
Вынуть коржи и по одному положить в большую миску.
Вилкой или лучше рукой в термостойкой кухонной перчатке счистить все зажаренные слои с двух сторон коржей.
Положить влажные внутренние части коржей обратно в духовку.
Запечь и опять
снять верхние поджаренные слои.
На третий раз, когда мякоть станет очень тонкой, допечь её при t=150°C до полной сухости и ломкости.
Раскрошить последние части коржей.
Сборка торта
Отложить немного крошек для посыпки.
В миску с крошками выложить крем.
Перемешать, чтобы крем покрыл все пластинки теста.
После смешивания тортовую массу можно сразу разложить по тарелкам, украсить и
подать на стол.
Для придания торту классического вида уложить массу в разъёмную форму и хорошо примять.
Сверху насыпать слой крошек, которые были отложены.
Убрать торт в холодильник до подачи.
Для получения наилучшего вкуса желательно дать торту настояться 3~4 дня.
Перед подачей снять с торта ограничительное кольцо и нарезать его на порционные кусочки
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