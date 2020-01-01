Торт очень красивый и внешне и на срезе. В нём чередуются тёмные и светлые слои.

Вкус торта тоже очень праздничный и неординарный.

Шоколадные коржи влажные и ароматные. Крем гладкий и нежный, у него сильный и аппетитный карамельный аромат.

Слои безе хрустящие. Встречающиеся кусочки фундука добавляют хрусткость.

Девушки, когда выходят замуж, весят килограмм 40-50. Мелким легче проникнуть в дом мужа. А через короткое время они становятся в 2-3 раза тяжелее, чтоб их сложнее было оттуда вытолкать.

Ореховое безе

Орехи измельчить - можно размять толкушкой до получения крупных кусочков.

У яиц отделить белки от желтков. Желтки убрать в холодильник.

Взбить белки до мягких пиков.

Не прекращая взбивать, тонкой струйкой всыпать сахар.

Когда весь сахар введён в белки, продолжить взбивание примерно 1~1,5 минуты, увеличив скорость миксера до максимальной.

Масса готова, если при вынимании венчика белок образует острую вершину, которая не опадает вниз.

Если белки остаются мягкими, допустимо добавить от одной до трёх чайных ложек лимонного сока или яблочного уксуса.

Примерно 1/6 часть безе отложить в пакет и отрезать у него уголок.

Остальное безе смешать с орехами.

Приготовление коржей безе

На двух листах бумаги для выпечки нарисовать карандашом круги диаметром равным диаметру формы для выпечки бисквита. В данном случае d=22см.

По очереди сформировать коржи безе.

Бумагу перевернуть рисунком вниз, чтобы после выпечки карандашные следы не остались на безе.

По краю круга отсадить безе из мешка небольшими шариками.

Внутрь выложить безе с орехами и разровнять.

Перенести бумагу с коржами на противни.

Духовку разогреть до t=60~70°C.

Поставить в неё оба противня на время от 1,5 до 2-х часов - время высушивания зависит от толщины коржей.

При высушивании дверцу духовки оставить приоткрытой.

Примерно за 30 минут до окончания высушивания поменять противни местами.

Готовое безе вынуть из духовки и полностью остудить.

Положить корж на край стола.

Придерживая корж сверху, второй рукой натягивать пергамент вертикально вниз, а корж выдвигать за край стола. Поворачивать корж до тех пор, пока пергамент полностью не отделится.

Также отделить от бумаги второй корж.

Тесто

Взбить с солью и сахаром целые яйца и оставшиеся от безе желтки.

Вмешать смесь из муки, какао и разрыхлителя.

Должно получиться густое, медленно льющееся тесто.

На дно формы d=22см положить кружок бумаги для выпечки.

Выложить в форму тесто и разровнять.

Закрыть форму сверху колпаком из фольги.

Духовку разогреть до t=220°C и поставить в неё форму с тестом до готовности - примерно на 30 минут.

Корж остудить и вынуть из формы.

Крем

Заранее вынуть из холодильника сливочное масло и творожный сыр.

Взбить масло до пышности.

Положить варёную сгущёнку и взбить до равномерного окрашивания.

Добавить творожный сыр и 4 чайные ложки сахарной пудры (30 граммов) и взбить ещё раз.

Попробовать получившийся крем и добавить сахарную пудру по вкусу.

Пропитка

Молоко довести до закипания, можно в микроволновке.

Положить поломанный шоколад и размешивать до полного растворения шоколада.

Сборка торта

Коржи разрезать горизонтально на 3 части.

Равномерно полить их пропиткой и оставить на 15 минут для перераспределения влаги.

После пропитывания коржи станут очень нежными, и обращаться с ними нужно очень осторожно, так как при переноске они могут сломаться.

На разделочную доску или на блюдо положить верхний корж корочкой вниз.

Затем собрать торт:

- крем,

- первый корж безе,

- крем,

- второй шоколадный корж,

- крем,

- второй корж безе,

- крем,

- третий шоколадный корж корочкой вверх.

Сверху на торт намазать варенье или джем. Желательно взять варенье с кисловатым вкусом - черносмородиновое, апельсиново-лимонное и т.п.

Если варенье слишком сладкое, то в него можно вмешать лимонный сок.

Убрать торт в холодильник.

Перед подачей растопить шоколад и полить торт поверх варенья.

Шоколад можно нанести сеточкой, тогда понадобится не более 50 граммов, или можно залить весь торт ровным слоем, тогда нужно растопить не менее 100г шоколада.

Хранить торт в холодильнике, так как при комнатной температуре коржи безе начнут размягчаться.

Рецепт опубликован 9 декабря 2018г.

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