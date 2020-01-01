Это один из вариантов знаменитого Киевского торта.

Торт очень вкусный и очень сладкий. Хрустящие коржи скреплены мягким кремом. Орехи и шоколад добавляют торту свои специфические ароматы.

В корж для плотности добавляется кукурузный крахмал. Если его нет, то вместо него можно взять картофельный крахмал или муку.

Коржи

Шоколад натереть на крупной тёрке, жареный арахис очистить от шелухи.

У яиц отделить белки от желтков. Желтки отложить для приготовления крема.

Белки с сахаром взбить, как описано в рецепте "безе (меренга)".

Перед окончанием взбивания можно добавить лимонный сок или уксус для закрепления пены и для придания безе кисловатого вкуса.

Смешать просеянный крахмал, арахис и шоколад.

Переложить в миску с начинкой взбитые белки и осторожно перемешать ложкой.

На листе бумаги для выпечки нарисовать два одинаковых контура - круги или квадраты или прямоугольники.

Перевернуть бумагу рисунком вниз.

Безе выложить на бумагу, не заходя за края контуров. Верх разровнять.

Бумагу вместе с безе положить на решётку для духовки.

Высушить безе при t=80°C. Чем меньше фигуры, тем толще слой безе и тем дольше будут сохнуть коржи. Коржи размером 32х16 сантиметров высыхают за 2 часа.

Вынуть решётку с коржами из духовки и оставить до полного остывания. Тёплые коржи трогать нельзя, так как они очень хрупкие. После остывания коржи твердеют и уже не ломаются от прикосновений.

Положить бумагу с коржами на край стола. Придерживая корж за донышко, второй рукой натягивать пергамент вертикально вниз, а корж выдвигать за край стола. Сдвигать корж до тех пор, пока пергамент полностью не отделится.

Таким же образом отделить от бумаги второй корж.

Крем

Пока готовятся и остывают коржи приготовить крем.

В маленькую кастрюльку положить желтки, налить молоко, насыпать сахар и крахмал. Перемешать.

Поставить кастрюльку на большой или средний огонь.

Постоянно размешивать массу, проводя ложкой по дну и делая зигзагообразные движения.

Как только масса на дне начнёт густеть, убавить огонь до минимума.

Варить массу до загустения.

Снять кастрюльку с огня и остудить помадку до комнатной температуры. Для сокращения времени остывания кастрюльку с помадкой можно поставить в холодную воду.

Сливочное масло заранее достать из холодильника.

Взбить размягчённое масло, чтобы оно стало пышным и кремообразным.

Продолжая взбивать добавлять к маслу по одной столовой ложке остывшей заварной помадки. Следующую ложку помадки добавлять только после того, как предыдущая порция полностью вмешалась в масло.

Готовый крем должен быть однородным и блестящим.

Для того чтобы придать крему ореховый аромат, в него можно вмешать коньяк.

Сборка торта

Один корж положить на блюдо или специальный поддон.

На корж ровным слоем нанести весь крем.

На крем уложить второй корж.

Слегка прижать верхний корж.

Шоколад растопить в микроволновке или на водяной бане и покрыть сверху верхний корж.

Можно полностью залить торт шоколадом, тогда потребуется много шоколада - примерно 200 граммов.

Или можно положить шоколад в бумажный кулёчек и нанести шоколад на торт в виде сеточки. В этом случае шоколада потребуется в два-три раза меньше.

Поставить торт в холодильник - крем должен хорошо затвердеть.

Перед подачей нарезать торт на порции - охлаждённый торт легко режется зубчатым ножом.

Рецепт опубликован 28 мая 2015г.

Также можно посмотреть:

Reklama