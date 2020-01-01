Когда 80-летний Абрам задул одним выдохом все свечи на торте, Моня понял, что 3-х комнатная на Рублёвке ему вообще не светит и стал делать документы для ПМЖ в Израиль.
Тесто
Миксером взбить яйца с солью и сахаром до пены.
Положить сметану и добавить смесь из муки, соды и разрыхлителя.
Перемешать. Должно получиться густотекучее тесто.
На дно формы d=22см положить круг бумаги для выпечки и вылить тесто.
Накрыть форму колпаком из фольги. Под колпаком корж поднимется значительно больше.
Духовку заранее разогреть до t=220°C и поставить в неё форму с тестом
на 45 минут.
Готовность коржа проверить с помощью деревянной палочки.
Вынуть форму из духовки, остудить до тёплого и вынуть корж.
Желательно положить корж в пакет и оставить его на ночь - тесто дозреет и корж станет сочнее, ароматнее и вкуснее.
Крем
Отложить 20~30 граммов кокосовой стружки для украшения.
Приготовить крем по рецепту кокосовый крем "Рафаэлло".
Сборка торта
Остывший корж разрезать на 2 или 3 пласта.
Равномерно пропитать коржи смесью тёплого молока и сахара.
Собрать торт, прослаивая коржи кремом. Для прослаивания использовать только половину крема.
Верхний корж кремом не смазывать.
Половину оставшегося крема нанести на бока торта.
В неглубокую тарелку насыпать оставшуюся кокосовую стружку.
Торт взять за верх и за низ ладонями и прокатать по кокосу как колесо.
Кокосовая стружка должна равномерно налипнуть на боковую поверхность.
Оставшимся кремом смазать верх торта и обсыпать стружкой.
Дать торту постоять 1~2 часа при комнатной температуре, а затем убрать до подачи в холодильник.
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