Торт очень приятный. Коржи мягкие и влажноватые. Они не гладкие, как магазинные, а немного фактурные. Эта неоднородность коржей хорошо сочетается с шершавой кокосовой стружкой из крема.

Аромат торта насыщенно-кокосовый.

Крем после холодильника твёрдый, он приятно тает на языке. В общей мягкости торта ярко чувствуются плотные кусочки миндаля.

Так как я разрезала корж на 3 части, то по моим ощущениям крема было маловато. Нужно было сделать как минимум в полтора раза больше. Так как крем очень вкусный, то чем больше его в торте, тем лучше.

Когда 80-летний Абрам задул одним выдохом все свечи на торте, Моня понял, что 3-х комнатная на Рублёвке ему вообще не светит и стал делать документы для ПМЖ в Израиль.

Тесто

Миксером взбить яйца с солью и сахаром до пены.

Положить сметану и добавить смесь из муки, соды и разрыхлителя.

Перемешать. Должно получиться густотекучее тесто.

На дно формы d=22см положить круг бумаги для выпечки и вылить тесто.

Накрыть форму колпаком из фольги. Под колпаком корж поднимется значительно больше.

Духовку заранее разогреть до t=220°C и поставить в неё форму с тестом на 45 минут.

Готовность коржа проверить с помощью деревянной палочки.

Вынуть форму из духовки, остудить до тёплого и вынуть корж.

Желательно положить корж в пакет и оставить его на ночь - тесто дозреет и корж станет сочнее, ароматнее и вкуснее.

Крем

Отложить 20~30 граммов кокосовой стружки для украшения.

Приготовить крем по рецепту кокосовый крем "Рафаэлло".

Сборка торта

Остывший корж разрезать на 2 или 3 пласта.

Равномерно пропитать коржи смесью тёплого молока и сахара.

Собрать торт, прослаивая коржи кремом. Для прослаивания использовать только половину крема.

Верхний корж кремом не смазывать.

Половину оставшегося крема нанести на бока торта.

В неглубокую тарелку насыпать оставшуюся кокосовую стружку.

Торт взять за верх и за низ ладонями и прокатать по кокосу как колесо.

Кокосовая стружка должна равномерно налипнуть на боковую поверхность.

Оставшимся кремом смазать верх торта и обсыпать стружкой.

Дать торту постоять 1~2 часа при комнатной температуре, а затем убрать до подачи в холодильник.



Если вы хотите узнать новые рецепты домашней кухни, то добро пожаловать на сайт krabochki.ru. Салаты, соусы, горячее, напитки, закуски, выпечка, супы, десерты - множество рецептов на любой вкус и кошелёк. Каждый рецепт сопровождается пошаговыми фотографиями.

Рецепт опубликован 7 сентября 2018г.

Рецепты с кокосовой стружкой:

Reklama